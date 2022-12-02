Українські посольства 17 разів отримували листи із погрозами, - Куліба

"Ця кампанія спрямована на те, щоб посіяти страх і залякати українських дипломатів. Усього було 17 випадків, коли посольства отримували листи-бомби, фальшиві листи-бомби або листи, які містять частини тварин, такі як очі корів та свиней", - зазначив Куліба.

За його словами, все почалося з вибуху біля посольства України в Іспанії. На запитання, хто, на його думку, стоїть за листами, він відповів: "Мені хочеться одразу назвати Росію, тому що насамперед потрібно відповісти на запитання, кому це вигідно? Можливо, ця терористична відповідь — російська відповідь на той дипломатичний жах, який ми створили для РФ на міжнародній арені.

Кулеба додав, що, на його думку, винна або Росія, або хтось, хто симпатизує справі Росії та намагається посіяти страх.

"Висновки зроблять слідчі, але я думаю, що ці дві версії найбільш логічні", - наголосив міністр.