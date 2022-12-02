RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские посольства 17 раз получали письма с угрозами, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украинские посольства за последнее время 17 раз получали различные посылки и письма с угрозами, а также взрывчатыми веществами.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Эта кампания направлена ​​на то, чтобы посеять страх и запугать украинских дипломатов. Всего было 17 случаев, когда посольства получали письма-бомбы, фальшивые письма-бомбы или письма, содержащие части животных, такие как глаза коров и свиней", - отметил Кулеба.

По его словам, все началось со взрыва у посольства Украины в Испании. На вопрос, кто, по его мнению, стоит за письмами, он ответил: "Мне хочется сразу назвать Россию, потому что прежде всего нужно ответить на вопрос, кому это выгодно? Возможно, этот террористический ответ — российский ответ на тот дипломатический ужас, который мы создали для РФ на международной арене".

Кулеба добавил, что, по его мнению, виновата либо Россия, либо кто-то, кто симпатизирует делу России и пытается посеять страх.

"Выводы сделают следователи, но я думаю, что эти две версии наиболее логичны", - подчеркнул министр.

Напомним, 30 ноября в посольство Украины в Мадриде поступил взорвавшийся в руках коменданта конверт.

Всего в Испании обнаружили уже шесть конвертов со взрывчаткой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИспанияДмитрий КулебаМЗСВторжение России в Украину