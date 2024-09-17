Українські полярники "зловили" рідкісне південне полярне сяйво: неймовірні кадри

Чим унікальне це явище

Південне полярне сяйво - рідкісне явище, яке українським полярникам пощастило зафіксувати вдруге за рік (перший раз був у середині серпня). До цього сяйва там не бачили близько 10 років.

"Це пов'язано з тим, що район "Вернадського" розміщений досить далеко від південного магнітного полюсу, а також в нас постійно хмарно", - пояснили дослідники.

Уточнюється також, що для спостереження сяйва має зійтися низка умов:

сильні збурення магнітного поля Землі

не затягнуте хмарами небо

наявність темного часу доби (адже у період антарктичного літа біля станції майже весь час світло)

Побачити полярне сяйво можна не завжди (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Як полярники "зловили" південне полярне сяйво

"Цієї ночі (з 16 на 17 вересня, - Ред.) в геомагнітній обсерваторії на "Вернадському" зафіксували магнітну бурю рівня К-7 за індексом Бартельса (він описує відхилення магнітного поля Землі від норми впродовж тригодинного інтервалу й може набувати значень від 0 до 9)", - розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

Зазначається, що українські полярники одразу вирушили на те місце, де їм вдалося зазнімкувати сяйво місяць тому.

Південне полярне сяйво біля "Академіка Вернадського" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"І хоч на небі були смуги тонких хмар, а повний місяць яскраво освічував простір, однак близько 15 хвилин дослідники спостерігали унікальне явище. На відміну від минулого разу, коли сяйво проявилося здебільшого на фото, нині зимівники бачили його неозброєним оком", - поділились у центрі.

Магічне видовище (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Взаємозв'язок між магнітними бурями й полярним сяйвом

Науковці нагадали своїм читачам, що магнітні бурі пов'язані з корональними викидами Сонця - коли величезний потік плазми із "вмороженим" магнітним полем рухається в бік Землі.

Саме взаємодія магнітного поля Сонця та магнітного поля Землі і спричиняє "висипання" заряджених частинок у верхні шари атмосфери, які ми бачимо як сяйво.

Південне полярне сяйво, зафіксоване українцями (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Зазначається, що магнітометричні дослідження є одними з основних на станції "Академік Вернадський" і тривають там уже 70 років.

"Нині наша геомагнітна обсерваторія працює на найвищому світовому рівні й готує односекундні дані в новому форматі. Вони дуже цінні для аналізу швидкоплинних процесів та їхніх описів і широко застосовуються для супутникових досліджень, прогнозів космічної погоди та геомагнітних бур", - розповіли в антарктичному науковому центрі.

Уточнюється, що у Південній та Північній півкулях пори року йдуть у протифазі. Тож у серпні в Антарктиці була зима, а зараз - почалась весна.

"Дякуємо за неймовірні фото Олександру Мацібурі та Сергію Якущенку, а за інформацію - Юрію Отрубі", - підсумували в центрі.

Допис Національного антарктичного наукового центру (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)