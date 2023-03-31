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Українські політв'язні не отримують належної медичної допомоги в тюрмах РФ, - Лубінець

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Україна, П'ятниця 31 березня 2023 15:38
Українські політв'язні не отримують належної медичної допомоги в тюрмах РФ, - Лубінець Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Українські політв’язні не отримують належної медичної допомоги у місцях несвободи тимчасово окупованого Криму та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Громадянській журналістці Ірині Данилович, яка тиждень тому оголосила сухе голодування, вкотре відмовили в медобстеженні, так і не зробивши запланованого МРТ. Упродовж кількох місяців у неї сильний головний біль та порушення слуху. Адміністрація Сімферопольського СІЗО навіть відмовляється приймати ліки, які їй намагаються передати. Про стан здоров’я Ірини нічого не відомо з 20 березня, оскільки їй відмовляють у спілкуванні з рідними та захистом", - заявив Лубінець.

Також омбудсмен зазначає, що нічого невідомо і про стан здоров’я іншого політв’язня - Олега Приходька, у якого хвороба ніг та хронічні захворювання внутрішніх органів.

У січні адміністрація колонії відмовила рідним у побаченні. Також невідоме його місце перебування під час примусового переправляння в Чувашію.

"Щобільше, за словами рідних, 64-річному Олегу Приходьку загрожує новий термін за сфабрикованим звинуваченням через відмову співпрацювати з ФСБ. Ненадання належної меддопомоги громадянам України, позбавленим свободи РФ з політичних мотивів, має системний характер. Це завдає шкоди здоров’ю, загрожує життю й може призвести до летальних наслідків", - додав Лубінець.

Він також нагадав, що на початку лютого у російських тюрмах померли двоє політв'язнів з Криму: Джеміль Гафаров та Костянтин Ширінг. Обидва мали проблеми зі здоров'ям і обом допомоги не надали.

Раніше ми писали про те, що омбудсмен Дмитро Лубінець назвав кількість політв'язнів, яких утримує РФ та зазначив, що більшість - кримські татари.

Також нагадаємо, що в Україні створять реєстр політв'язнів Кремля.

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