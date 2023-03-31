Украинские политзаключенные не получают должной медпомощи в тюрьмах РФ, - Лубинец

"Гражданской журналистке Ирине Данилович, которая неделю назад объявила сухую голодовку, еще раз отказали в медобследовании, так и не сделав запланированного ЦРТ. В течение нескольких месяцев у нее сильная головная боль и нарушение слуха. Администрация Симферопольского СИЗО даже отказывается принимать лекарства, которые ей пытаются передавать. О состоянии здоровья Ирины ничего неизвестно с 20 марта, поскольку ей отказывают в общении с родными и защитой", - заявил Лубинец.

Также омбудсмен отмечает, что ничего неизвестно и о состоянии здоровья другого политзаключенного - Олега Приходько, у которого болезнь ног и хронические заболевания внутренних органов.

В январе администрация колонии отказала родным в свидании. Также неизвестно его местонахождение во время принудительной переправки в Чувашию.

"Еще больше, по словам родных, 64-летнему Олегу Приходько грозит новый срок по сфабрикованному обвинению из-за отказа сотрудничать с ФСБ. Неоказание надлежащей медпомощи гражданам Украины, лишенным свободы РФ по политическим мотивам, носит системный характер. Это наносит вред здоровью, угрожает жизни и может привести к летальным исходам", - добавил Лубинец.

Он также напомнил, что в начале февраля в российских тюрьмах умерли два политзаключенных из Крыма: Джемиль Гафаров и Константин Ширинг. Оба имели проблемы со здоровьем и обеим пособиям не оказали.