В Україні створять реєстр політв'язнів Кремля

В Україні ініціювали створення окремого реєстру в'язнів Кремля. Йдеться про українців, яких незаконно затримали через політичну чи громадську діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів.

Як зазначають у відомстві, створення окремого реєстру політв'язнів - ініціатива міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

"Наразі Національному інформаційному бюро відомо як мінімум про 170 таких осіб (політв'язнів - ред.). Насправді кількість наших громадян, які перебувають у полоні через політичну чи громадську діяльність, може виявитися набагато більшою", - зазначають у Кабміні.

При цьому йдеться насамперед про кримських татар, які вже протягом дев'яти років чинили опір російській окупації півострова.

У Кабміні додають, що ініціація процесу створення окремого реєстру розпочалася напередодні Дня кримського спротиву російській окупації, який Україна відзначає 26 лютого.