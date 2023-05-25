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Українські пілоти розпочнуть навчання на F-16 у Британії, - Foreign Policy

Фото: навчання на F-16 українські пілоти розпочнуть у Британії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Великобританія стане першою країною, яка запустить програму підготовки українських пілотів для польотів на американських винищувачах F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.

За джерелами видання, базову наземну підготовку пройдуть 20 пілотів. Неназваний представник уряду Британії також зазначив, що підготовка складатиметься із кількох етапів.

"Це буде наземна базова підготовка українських пілотів, які потім будуть готові до більш специфічної підготовки на F-16", - наголосив неназваний британський чиновник. За інформацією ЗМІ, Україна направить курсантів, які володіють англійською для того, щоб прискорити процес навчання.

Навчання українських пілотів на F-16

Раніше у травні прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що Британія розпочне навчання українських пілотів уже влітку цього року.

Також минулого тижня президент США Джо Байден підтримав навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Після цього інші союзники заявили про плани допомогти реалізувати таку ініціативу.

За інформацією низки ЗМІ, програма підготовки українських пілотів може тривати близько чотирьох місяців. Таку оцінку нібито сформували у ВПС США, коли українці приїжджали до Сполучених Штатів для занять на льотному тренажері.

Програму навчання українських пілотів також підтримали Польща, Норвегія, Данія та низка інших європейських країн.

Згідно з заявою спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, головним завданням винищувачів F-16 в Україні буде завоювати перевагу у повітрі та покрити територію, куди не дістають наземні системи ППО.

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F-16Великобританія