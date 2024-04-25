Українські пілоти проходять підготовку до польотів на F-16 на авіабазі у Франції, - BFM

"Франція на даний момент не надаватиме Україні винищувачі, але вже бере участь у підготовці десяти українських пілотів, відібраних її генеральним штабом. Їм від 20 до 22 років. Шестеро з них все ще проходять навчання у Сполученому Королівстві, щоб опанувати англійську мову на необхідному рівні ", - йдеться у BFM.

Зазначається, що четверо інших пілотів уже пройшли мовну підготовку та мають невеликий досвід управління цивільними, або навчально-тренувальними літаками. В даний час вони знаходяться на авіабазі на південному заході Франції, де проходять навчання повітряного бою на F-16.

"Нових українських авіаторів навчатимуть так само, як і французьких пілотів ВПС та морської авіації, але вдвічі швидше. Заняття проходитимуть на тренажерах. Перед навчанням на F-16 пілоти мають налітати 80 годин на Alpha Jet", - додали у BFM. TV.

Після цього періоду підготовки тривалістю близько шести місяців пілоти пересядуть на F-16 у Сполучених Штатах чи одній із європейських країн. Технічні команди, включаючи механіків, швидше за все, навчатимуться у США.