Українські пілоти почали проходити підготовку на F-16 в Румунії

Нагадаємо, що в липні цього року європейський навчальний центр F-16 у Румунії підготував першу групу пілотів.

Зауважимо також, що ще минулого місяця в мережі з'явилась інформація, що українські пілоти нібито вже проходять навчання на винищувачах F-16 на території Румунії. Однак у Міністерстві оборони країни тоді заявили, що це фейк.

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