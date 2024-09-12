Украинские пилоты начали проходить подготовку на F-16 в Румынии

Напомним, что в июле этого года европейский учебный центр F-16 в Румынии подготовил первую группу пилотов.

Заметим также, что еще в прошлом месяце в сети появилась информация о том, что украинские пилоты якобы уже проходят обучение на истребителях F-16 на территории Румынии. Однако в Министерстве обороны страны тогда заявили, что это фейк.

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