Франція розпочала підготовку українських пілотів на винищувачах Rafale

Париж розпочав підготовку перших українських пілотів для польотів на французьких винищувачах Rafale перед їхньою можливою передачею Україні.

Про це заявив міністр-делегат у справах Європи Бенджамен Аддад, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien .

За словами французького урядовця, Париж зараз веде переговори з Києвом щодо відправки винищувачів Rafale, які керуватимуться безпосередньо українськими екіпажами.

Франція вже запустила відповідну навчальну програму.

"Наразі ми ведемо переговори з українцями щодо відправки Rafale, пілотованих не французькими пілотами, а українськими", - заявив Аддад.

Процес підготовки військових авіаторів проходить за традиційним шляхом Повітряних сил.

Спочатку пілоти тренуються на легких навчальних літаках Grob G-120TP, потім переходять на вдосконалені реактивні Dornier Alpha Jet і лише після цього опановують складні винищувачі.

Перші чотири літаки Україна може отримати одразу після завершення цього навчального курсу.

У липні Франція та Україна оголосили про укладення "дорожньої карти", яка окреслює придбання 16 винищувачів Rafale та озброєння до них.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, перший з них має здійснити політ в українському повітряному просторі вже у 2028-2029 роках.

Крім того, підписаний у листопаді 2025 року лист про наміри передбачає можливе розширення замовлення до 100 винищувачів протягом наступного десятиліття.

Водночас аерокосмічні аналітики зазначають, що проект залишається оповитим невизначеністю.

Наразі між сторонами ще не підписано твердого контракту, а терміни 2028-2029 років є дуже стислими з огляду на поточні потужності Dassault Aviation, які становлять три літаки на місяць.

Також невизначеними залишаються вартість і структура фінансування цієї угоди.