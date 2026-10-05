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Украинские пилоты в ближайшее время начнут обучение на Rafale, - Зеленский

18:11 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Украинские пилоты в ближайшее время начнут обучение на Rafale, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
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В скором времени украинские летчики будут тренироваться на французских самолетах Rafale. Также Франция готовит новую оборонную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

Обучение на Rafale и оборонный пакет

После разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Зеленский поблагодарил страну за полную поддержку Украины.

"Обсудили российскую террористическую эскалацию и наши потребности в защите. Сейчас готовятся новые оборонные поставки и рассчитываем, что уже скоро новый пакет будет в Украине. Обсудили его наполнение", - говорит он.

Также украинские пилоты в скором времени начнут обучение на французских самолетах Rafale во Франции.

"Это сильный шаг для украинской боевой авиации", - уверен президент.

Другая помощь Франции

Зеленский также сообщил, что команды двух стран продолжают работу над локализацией производства французских ракет и авиабомб в Украине.

Также речь шла о европейской антибаллистической системе FREYJA.

"Активно готовим систему FREYJA. Обсудили, где можем ускориться. Договорились, что поговорим обо всём более подробно во время встречи", - говорит он.

Истребители Rafale

Dassault Rafale - французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Dassault Aviation. Первый полет совершился 4 июля 1986 года.

С 2000 года истребитель находится на вооружении Воздушных сил, а его палубный вариант Rafale M является основным боевым самолетом Военно-морского флота Франции.

17 ноября 2025 года президенты Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали соглашение о приобретении Украиной оборонного оборудования. Церемония подписания прошла на фоне многоцелевых истребителей Dassault Rafale.

В июле 2026 года Франция и Украина подписали соглашение о продаже первой партии из 16 истребителей Dassault Rafale. Первые самолеты из партии в 16 единиц ожидаются в 2028-2029 годах.

Ранее РБК-Украина писало, что Париж приступил к подготовке первых украинских пилотов для полетов на французских истребителях Rafale перед их возможной передачей Украине. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы Бенджамен Аддад.

Кроме того, Франция передаст Украине истребители Rafale и разрешит производить современные ракеты и авиабомбы, заявил Макрон.

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