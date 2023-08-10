Українські підприємці зможуть отримати гранти до 150 тисяч доларів: як подати заявку

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) запустило програму, яка спрямована на підвищення кадрового потенціалу українського бізнесу. Загальний обсяг фінансування грантової програми сягає 2 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України .

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" оголошує грантову програму, спрямовану на підвищення кадрового потенціалу українського бізнесу. Її реалізація сприятиме:

швидкому перенавчанню та працевлаштуванню нових працівників в пріоритетних секторах економіки,

забезпеченню безперервності й відновлення бізнесу,

подальшому економічному відновленню країни.

Ініціатива реалізується спільно з Міністерством економіки України.

“Один з ключових викликів для уряду на сьогодні - покращити ситуацію на ринку праці. Адже через війну мільйони українців вимушено виїхали з країни, або переїхали з регіонів бойових дій до більш безпечних і прагнуть якнайшвидше адаптуватись на новому місці та знайти роботу”, - зазначила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

За її словами міністерство вже запустило низку програм, спрямованих на інтеграцію до ринку праці внутрішніх переселенців, ветеранів, людей, що втратили роботу через закриття чи знищення окупантами підприємств.

Крім того, є програми, завдяки яким українці мають можливість пройти навчання, змінити кваліфікацію, щоб отримати більш затребувану нині роботодавцями спеціальність.

"Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за надання грантів компаніям, які працюють саме в цьому напрямку. Це наша спільна інвестиція в підвищення кадрового потенціалу країни", - наголосила Бережна.

У рамках програми передбачається надати близько 20 грантів обсягом від 35 000 150 000 доларів.

Підвищення кваліфікації працівників може надати нові можливості українцям, які залишаються в країні під час війни та шукають роботу, стати стимулом до повернення для тих, хто тимчасово покинув країну, а також допоможе підприємствам, які потребують кваліфікованих працівників, щоб збільшити виробничі потужності та бути конкурентоспроможними у світі.

Хто може подати заявку

Подати заявку на отримання грантових коштів можуть:

малі та середні підприємства,

бізнес-асоціації,

неурядові організації,

бізнес-спільноти,

інші організації з розвитку підприємництва.

Реалізація грантової програми сприятиме розвитку професійного навчання та підприємництва, пов’язаного з

машинобудуванням,

електротехнічним виробництвом,

логістикою,

виробництвом товарів меблевої,

текстильної та інших переробних галузей,

сфери індустріального дизайну та індустрії моди,

розвиток навичок для експорту,

міжнародної торгівлі,

європейської інтеграції.

Терміни подачі заявки

Прийом заявок триватиме до 1 грудня 2023 року (включно). Враховуючи значний інтерес, прийом та розгляд заявок буде відбуватися поетапно з наступними дедлайнами: 28 серпня; 16 жовтня; 1 грудня 2023 року.

Детальна інформація щодо подачі заявки, необхідних документів та критеріїв відбору за посиланням: https://bit.ly/3DNQXLU

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що підприємцям для підтримки становлення та розвитку різних сфер діяльності під час війни можуть виплатити від 600 тисяч гривень до 1,2 млн грн.

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