Українські партизани знищили важливий логістичний вузол окупантів у Донецьку, - ЦНС

Нагадаємо, що українці, що перебувають на окупованих територіях можуть допомагати військовим наближати перемогу. Для цього можна безпечно повідомляти про позиції та пересування ворога.

Детальніше про те, яку інформацію про російських окупантів, їх техніку та позиції надсилати, в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, якою інформацією не варто ділитися в чатах чи групах.

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