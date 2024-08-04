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Українські партизани знищили важливий логістичний вузол окупантів у Донецьку, - ЦНС

Фото: підпілля ламає логістичні шляхи окупантів (facebook.com MinistryofDefence UA )
Автор: Каріна Левицька

Українське підпілля знищило важливий логістичний вузол окупантів у Донецьку. Партизани пошкодили ділянку залізниці, через яку росіяни переправляли техніку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного Спротиву.

За даними ЦНС, агент "АТЕШ" підпалив релейну шафу на залізниці, що проходить через весь Калінінський і Будьонівський райони тимчасово окупованого Донецька.

Цей відрізок залізничного сполучення у бік Торецька та Прогресу слугує для російських окупантів логістичним хабом для підвезення боєприпасів, військової техніки та особового складу.

Нагадаємо, що українці, що перебувають на окупованих територіях можуть допомагати військовим наближати перемогу. Для цього можна безпечно повідомляти про позиції та пересування ворога.

Детальніше про те, яку інформацію про російських окупантів, їх техніку та позиції надсилати, в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, якою інформацією не варто ділитися в чатах чи групах.

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