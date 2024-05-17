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"Спротив.Бот". Українцям пояснили, як безпечно повідомити про позиції ворога

Україна, П'ятниця 17 травня 2024 20:43
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"Спротив.Бот". Українцям пояснили, як безпечно повідомити про позиції ворога Фото: українцям пояснили, куди повідомляти про позиції ворога (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українці, що перебувають на окупованих територіях можуть допомагати військовим наближати перемогу. Для цього можна безпечно повідомляти про позиції та пересування ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

В Центрі наголосили, що останнім часом на тимчасово окупованих територіях неспокійно. Російські військові не можуть почувати себе у безпеці на аеродромах, складах боєприпасів та місцях розміщення особового складу.

"Нам усім приємні страждання окупанта, вічнольоти та збільшення кількості втрат ворога у ранкових зведеннях. ATACMS сил оборони України готові щодня знищувати ворожі об’єкти, та для їх виявлення необхідна ваша допомога", - наголосили в Центрі.

Центр пояснив, що для допомоги військовим українці можуть надсилати інформацію у Спротив-бот.

Про те, куди ще можна повідомити важливу інформацію і як себе убезпечити після таких повідомлень, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, ми також повідомляли, якою інформацією не варто ділитися в чатах чи групах.

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