Украинские партизаны уничтожили важный логистический узел оккупантов в Донецке, - ЦНС

Напомним, что украинцы, находящиеся на оккупированных территориях, могут помогать военным приближать победу. Для этого можно безопасно сообщать о позициях и передвижениях врага.

Детальнее о том, какую информацию о российских оккупантах, их технике и позициях присылать, в материале РБК-Украина.

Мы также писали, какой информацией не следует делиться в чатах или группах.

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