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Украинские партизаны уничтожили важный логистический узел оккупантов в Донецке, - ЦНС

Фото: подполье ломает логистические пути окупантов (facebook.com MinistryofDefence UA )
Автор: Карина Левицкая

Украинское подполье уничтожило важный логистический узел оккупантов в Донецке. Партизаны повредили участок железной дороги, через которую россияне переправляли технику

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального Сопротивления.

По данным ЦНС, агент "АТЕШ" поджег релейный шкаф на железной дороге, проходящей через весь Калининский и Буденовский районы временно оккупированного Донецка.

Этот участок железнодорожного сообщения в сторону Торецкая и Прогресса служит для российских оккупантов логистическим хабом для подвоза боеприпасов, военной техники и личного состава.

Напомним, что украинцы, находящиеся на оккупированных территориях, могут помогать военным приближать победу. Для этого можно безопасно сообщать о позициях и передвижениях врага.

Детальнее о том, какую информацию о российских оккупантах, их технике и позициях присылать, в материале РБК-Украина.

Мы также писали, какой информацией не следует делиться в чатах или группах.

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