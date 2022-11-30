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Украинские партизаны в районе Энергодара уничтожили почти взвод россиян

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Украина, Среда 30 ноября 2022 11:35
Украинские партизаны в районе Энергодара уничтожили почти взвод россиян Фото: украинские партизаны в районе Энергодара уничтожили почти взвод россиян (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские партизаны уничтожили почти взвод российских оккупантов в районе Энергодара Запорожской области. Также они "лишили" россиян 4 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Наши партизаны выложили видео ночной прогулки в районе населенных пунктов Ивановка - Благовещенка - Энергодар", - рассказал он.

По его словам, в ходе боя были уничтожены до взвода кафиров и 4 единицы техники.

"Оккупанты открыли ответный огонь - все партизан целы. Впоследствии открыли огонь из ствольной и реактивной артиллерии в сторону Марганца и Никополя", - добавил Евтушенко.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 500 оккупантов и немало вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 88 880 своих солдат.

Напомним, во вторник, 29 ноября, российские военные обстреляли Никопольский район. В результате атаки захватчиков пострадала женщина.

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