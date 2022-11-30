Украинские партизаны в районе Энергодара уничтожили почти взвод россиян

Украинские партизаны уничтожили почти взвод российских оккупантов в районе Энергодара Запорожской области. Также они "лишили" россиян 4 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Наши партизаны выложили видео ночной прогулки в районе населенных пунктов Ивановка - Благовещенка - Энергодар", - рассказал он.

По его словам, в ходе боя были уничтожены до взвода кафиров и 4 единицы техники.

"Оккупанты открыли ответный огонь - все партизан целы. Впоследствии открыли огонь из ствольной и реактивной артиллерии в сторону Марганца и Никополя", - добавил Евтушенко.