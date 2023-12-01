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Українські партизани у Москві мобілізувалися в росармію. В Атеш розкрили ціль

П'ятниця 01 грудня 2023 19:20
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Українські партизани у Москві мобілізувалися в росармію. В Атеш розкрили ціль Фото: українські партизани мобілізувалися до армії РФ у Москві (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Представники українського підпілля змогли проникнути до лав російської армії через кампанію по мобілізації, що проходить у столиці країни-агресора Москві. Партизани будуть вести диверсійну та підривну роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кримський рух спротиву "Атеш".

У заяві підпільників зауважується, що з кожним днем рух спротиву російської окупації зростає, і "ми вітаємо нових учасників, які стають на шлях боротьби з путінським режимом".

"Військкомати Данилівського та Перівського районів міста Москви допомогли нашим новим агентам мобілізуватися у ЗС РФ", - йдеться у публікації.

У русі уточнили, що українські агенти не лише передаватиму Силам оборони цінну інформацію про противника, а й здійснюватимуть диверсійні дії.

"Їхнє завдання - не лише інформувати, а й активно впливати на боєздатність окупантів", - розповіли у "Атеш".

Також представники партизанського руху опублікували кадри з військкоматами у Москві, де їм вдалося мобілізуватись до росармії.

Мобілізація до РФ

На початку осені у Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче призвати від 400 до 700 тисяч солдатів. Вона також може торкнутися Чечні та тимчасово окупованих територій України.

Крім того, у Центрі національного спротиву (ЦНС) повідомляли, що мобілізаційний план на окупованих територіях контролює особисто заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Нагадаємо також, що нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що РФ може запустити тотальну мобілізацію після проведення президентських виборів у березні 2024 року.

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