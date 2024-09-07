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Українські паралампійці здобули відразу дві медалі з настільного тенісу

Фото: Віктор Дідух (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Українські спортсмени здобули ще дві медалі з настільного тенісу на Паралімпійських іграх у Парижі. Українець Віктор Дідух став чемпіоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Віктор Дідух у фіналі змагань переміг китайця Шуай Жао у класі MS8. Китайський спортсмен своєю чергою обіграв і півфіналі ще одного українця - Максима Ніколенка. Він отримав "бронзу".

Для Дідуха це перше "золото" на вісім років. До цього він брав участь у трьох Паралімпіадах. У Ріо-2016 він теж здобув золоту відзнаку, а також срібні медалі в одиночному та чоловічому парному турнірах у Токіо. 

Цього року у Парижі він також "здобув" бронзову медаль у міксті настільного тенісу разом з Іриною Шинкарьовою у класі XD17.

Україна на Паралімпіаді у Парижі здобула вже 18 золотих нагород та 70 медалей загалом.
 

Нагадаємо, Україну на Паралімпійських іграх 2024 року у Парижі представляють 140 спортсменів.

Раніше РБК-Україна підбило підсумки змагань 6 вересня на Паралімпійських іграх-2024.

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