Украинские паралампийцы завоевали сразу две медали по настольному теннису

Украинские спортсмены завоевали еще две медали по настольному теннису на Паралимпийских играх в Париже. Украинец Виктор Дидух стал чемпионом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Виктор Дидух в финале соревнований победил китайца Шуай Жао в классе MS8. Китайский спортсмен в свою очередь обыграл и полуфинале еще одного украинца - Максима Николенко. Он получил "бронзу".
Для Дидуха это первое "золото" на восемь лет. До этого он участвовал в трех Паралимпиадах. В Рио-2016 он тоже завоевал золотую медаль, а также серебряные медали в одиночном и мужском парном турнирах в Токио.
В этом году в Париже он также завоевал бронзовую медаль в миксте настольного тенниса вместе с Ириной Шинкаревой в классе XD17.
Украина на Паралимпиаде в Париже завоевала уже 18 золотых наград и 70 медалей всего.
Напомним, Украину на Паралимпийских играх 2024 года в Париже представляют 140 спортсменов.
Ранее РБК-Украина подвело итоги соревнований 6 сентября на Паралимпийских играх-2024.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.