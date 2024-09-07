RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские паралампийцы завоевали сразу две медали по настольному теннису

Фото: Виктор Дидух (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские спортсмены завоевали еще две медали по настольному теннису на Паралимпийских играх в Париже. Украинец Виктор Дидух стал чемпионом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Виктор Дидух в финале соревнований победил китайца Шуай Жао в классе MS8. Китайский спортсмен в свою очередь обыграл и полуфинале еще одного украинца - Максима Николенко. Он получил "бронзу".

Для Дидуха это первое "золото" на восемь лет. До этого он участвовал в трех Паралимпиадах. В Рио-2016 он тоже завоевал золотую медаль, а также серебряные медали в одиночном и мужском парном турнирах в Токио.

В этом году в Париже он также завоевал бронзовую медаль в миксте настольного тенниса вместе с Ириной Шинкаревой в классе XD17.

Украина на Паралимпиаде в Париже завоевала уже 18 золотых наград и 70 медалей всего.

Напомним, Украину на Паралимпийских играх 2024 года в Париже представляют 140 спортсменов.

Ранее РБК-Украина подвело итоги соревнований 6 сентября на Паралимпийских играх-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2024