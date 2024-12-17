Українські нацгвардійці провели першу роботизовану операцію

Він розповів, що бійці поєднали наземних роботів з різними типами БпЛА, щоб таким чином створити умови для просування підрозділів бригади на полі бою.

"Було завдання поєднати наземні роботизовані комплекси, БпЛА різних типів, ударні FPV-дрони та розвідувальні дрони з роботою наземних роботизованих комплексів. Були застосовані і мобільні тореллі з встановленими на них кулеметами, камікадзе, завдання яких під'їхати і підірвати, наприклад, якесь укриття ворога", - сказав представник "Хартії.

Зі слів Дегтярьова, завдання роботизованого комплексу - зменшити ризик для життя військовослужбовців. Зокрема, у напрямку логістики, розмінування та мінування, а також точних влучань.

"Це стосується логістики, наприклад, доставка на бойові позиції піхоти, боєкомплекту, води, павербанків, палива. Це стосується і дистанційного розмінування і мінування, щоб не дати ворогу підійти до наших позицій. Це стосується більш точного влучання. Наприклад, скиди з великих мультикоптерів, вони є більш точними, ніж робота артилерії", - пояснив він.

Щодо погодних умов та як вони впливають на бойові дії, речник "Хартії" сказав, що бійці підрозділу почали готуватися до зими ще у липні місяці.

"Ми готувати позиції, готувати бійців, техніку. Тому можна сказати, що ми більш готові. Зараз росіяни застосовують тактику просочення, коли відправляють малі групи, завдання яких дійти кудись, викликати на себе вогонь і викрити наші бойові позиції", - доповів він.