Украинские нацгвардейцы провели первую роботизированную операцию

Он рассказал, что бойцы соединили наземных роботов с различными типами БпЛА, чтобы таким образом создать условия для продвижения подразделений бригады на поле боя.

"Была задача совместить наземные роботизированные комплексы, БпЛА различных типов, ударные FPV-дроны и разведывательные дроны с работой наземных роботизированных комплексов. Были применены и мобильные торелли с установленными на них пулеметами, камикадзе, задача которых подъехать и взорвать, например, какое-то укрытие врага", - сказал представитель "Хартии.

По словам Дегтярева, задача роботизированного комплекса - уменьшить риск для жизни военнослужащих. В частности, в направлении логистики, разминирования и минирования, а также точных попаданий.

"Это касается логистики, например, доставка на боевые позиции пехоты, боекомплекта, воды, павербанков, топлива. Это касается и дистанционного разминирования и минирования, чтобы не дать врагу подойти к нашим позициям. Это касается более точного попадания. Например, сбросы с больших мультикоптеров, они являются более точными, чем работа артиллерии", - пояснил он.

Относительно погодных условий и как они влияют на боевые действия, представитель "Хартии" сказал, что бойцы подразделения начали готовиться к зиме еще в июле месяце.

"Мы готовить позиции, готовить бойцов, технику. Поэтому можно сказать, что мы более готовы. Сейчас россияне применяют тактику пропитки, когда отправляют малые группы, задача которых дойти куда-то, вызвать на себя огонь и разоблачить наши боевые позиции", - доложил он.