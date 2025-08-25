Українські надра та глобальні інвестиції: у вересні в Києві пройде форум United by Mining

У Києві 24 вересня пройде перший міжнародний форум United by Mining. Подія збере представників влади, бізнес, інвесторів та міжнародні організації для обговорення ресурсної економіки України, запуску нових проєктів та інвестицій у добувну, енергетичну, будівельну й металургійну галузі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів форуму.
Форум United by Mining організовує Національна асоціація добувної промисловості України за підтримки Посольства США.
На тлі підписаних угод між Україною, США та ЄС у сфері стратегічної сировини та спільної розробки родовищ, подія стане платформою для нових проєктів, інвестицій і партнерств у сфері сировини, енергетики, будівництва та металургії.
United by Mining - це більше, ніж галузевий форум. Це майданчик для формування нової моделі ресурсної співпраці, де Україна - не тільки сировинна держава, а партнер, який має потенціал формувати правила гри на світовому ринку.
Місія форуму - створити сучасну модель партнерства між Україною та світом у сфері природних ресурсів, засновану на довірі, сталості та спільній відповідальності за майбутнє.
Ключова мета United by Mining - створити відкритий майданчик для діалогу між владою, бізнесом, інвесторами та міжнародними партнерами з метою:
Форум стане точкою входу для глобального капіталу у критично важливі сектори: літій, титан, золото, кобальт, графіт, вольфрам, марганець, рідкісноземельні мінерали, сталь, цемент, природний газ, нафта та інше.
Програма United by Mining охоплює чотири основні теми:
На форум запрошені високе політичне керівництво України та країн-партнерів, керівники провідних українських і міжнародних компаній:
Реєструйтеся та долучайтеся, аби мати можливість поспілкуватися з лідерами галузі особисто, отримати відповіді на питання, знайти нові знайомства, які можуть перерости у вигідні контракти.
Також будуть заплановані ексклюзивні екскурсії на добувні підприємства (за умови попередньої домовленості).
Форум проходитиме виключно в офлайн-форматі, з дотриманням міжнародних стандартів безпеки публічних заходів.
Місце проведення буде повідомлено персонально зареєстрованим учасникам за 48 годин до події.
Попередня реєстрація обов’язкова, кількість місць обмежена. Усі запити щодо участі, квитків, акредитації ЗМІ та партнерства - шляхом заповнення попередньої заявки за посиланням.
Вартість участі для одного представника:
- до 23 серпня - 15 000 грн (early bird);
- після 23 серпня - 20 000 грн.
Потенційні стратегічні партнери та учасники, які планують презентувати власні ініціативи на форумі United by Mining, можуть звернутися до організаторів.
Контакти з питань участі, партнерства або виступу: tickets@neiau.com
Контактна особа: Тритиніченко Олена, +38 (067) 219 35 90.