Украинские недра и глобальные инвестиции: в сентябре в Киеве пройдет форум United by Mining

В Киеве 24 сентября пройдет первый международный форум United by Mining. Событие соберет представителей власти, бизнеса, инвесторов и международные организации для обсуждения ресурсной экономики Украины, запуска новых проектов и инвестиций в добывающую, энергетическую, строительную и металлургическую отрасли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов форума.
Форум United by Mining организует Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины при поддержке Посольства США.
На фоне подписанных соглашений между Украиной, США и ЕС в сфере стратегического сырья и совместной разработки месторождений, событие станет платформой для новых проектов, инвестиций и партнерств в сфере сырья, энергетики, строительства и металлургии.
United by Mining - это больше, чем отраслевой форум. Это площадка для формирования новой модели ресурсного сотрудничества, где Украина - не только сырьевое государство, а партнер, имеющий потенциал формировать правила игры на мировом рынке.
Миссия форума - создать современную модель партнерства между Украиной и миром в сфере природных ресурсов, основанную на доверии, постоянстве и общей ответственности за будущее.
Ключевая цель United by Mining - создать открытую площадку для диалога между властью, бизнесом, инвесторами и международными партнерами с целью:
Форум станет точкой входа для глобального капитала в критически важные сектора: литий, титан, золото, кобальт, графит, вольфрам, марганец, редкоземельные минералы, сталь, цемент, газ, нефть и прочее.
Программа United by Mining охватывает четыре основные темы:
На форум приглашены представители политического руководства Украины и стран-партнеров, руководители ведущих украинских и международных компаний:
Регистрируйтесь и присоединяйтесь, чтобы иметь возможность пообщаться с лидерами отрасли лично, получить ответы на вопросы, найти новые знакомства, которые могут перерасти в выгодные контракты.
Также будут запланированы эксклюзивные экскурсии на добывающие предприятия (при предварительной договоренности).
Форум будет проходить исключительно в оффлайн-формате, с соблюдением международных стандартов безопасности публичных мероприятий.
Место проведения будет сообщено персонально зарегистрированным участникам за 48 часов до события.
Предварительная регистрация обязательна, количество мест ограничено. Все запросы по участию, билетам, аккредитации СМИ и партнерства - путем заполнения предварительной заявки по ссылке.
Стоимость участия для одного представителя:
- до 23 августа - 15 000 грн (early bird);
- после 23 августа - 20 000 грн.
Потенциальные стратегические партнеры и участники, которые планируют презентовать собственные инициативы на форуме United by Mining, могут обратиться к организаторам.
Контакты по вопросам участия, партнерства или выступления: tickets@neiau.com
Контактное лицо: Тритиниченко Елена, +38 (067) 219 35 90.