Українські надра та глобальні інвестиції: у вересні в Києві пройде форум United by Mining

У Києві 24 вересня пройде перший міжнародний форум United by Mining. Подія збере представників влади, бізнес, інвесторів та міжнародні організації для обговорення ресурсної економіки України, запуску нових проєктів та інвестицій у добувну, енергетичну, будівельну й металургійну галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів форуму.

United by Mining: форум про майбутнє українських надр

Форум United by Mining організовує Національна асоціація добувної промисловості України за підтримки Посольства США.

На тлі підписаних угод між Україною, США та ЄС у сфері стратегічної сировини та спільної розробки родовищ, подія стане платформою для нових проєктів, інвестицій і партнерств у сфері сировини, енергетики, будівництва та металургії.

United by Mining - це більше, ніж галузевий форум. Це майданчик для формування нової моделі ресурсної співпраці, де Україна - не тільки сировинна держава, а партнер, який має потенціал формувати правила гри на світовому ринку.

Місія форуму - створити сучасну модель партнерства між Україною та світом у сфері природних ресурсів, засновану на довірі, сталості та спільній відповідальності за майбутнє.

Ключова мета United by Mining - створити відкритий майданчик для діалогу між владою, бізнесом, інвесторами та міжнародними партнерами з метою:

переосмислення підходів до розвитку ресурсного потенціалу України;

модернізації добувної індустрії з фокусом на інновації та сталість;

залучення стратегічних інвесторів та довгострокового капіталу;

вдосконалення регуляторного середовища для індустріального прориву.

Форум стане точкою входу для глобального капіталу у критично важливі сектори: літій, титан, золото, кобальт, графіт, вольфрам, марганець, рідкісноземельні мінерали, сталь, цемент, природний газ, нафта та інше.

Програма форуму

Програма United by Mining охоплює чотири основні теми:

стратегічний потенціал України: запуск Фонду відбудови та роль у світовому ланцюгу постачання.

стала відбудова України в контексті євроінтеграції.

міжнародне партнерство: механізми та успішні кейси України в секторі критичних мінералів.

синергія видобувної та переробної промисловості для забезпечення обороноздатності України.

Фото: Форум United by Mining (пресcлужба)

Учасники

На форум запрошені високе політичне керівництво України та країн-партнерів, керівники провідних українських і міжнародних компаній:

Олег Бондаренко - Голова комітету Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування

- Голова комітету Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Гоцинець - Голова Державної служби геології та надр України

- Голова Державної служби геології та надр України Єгор Перелигін - Профільний заступник міністра

- Профільний заступник міністра Ентоні Поллак - Радник з інвестицій Корпорації Фінансування Розвитку США (DFC)

- Радник з інвестицій Корпорації Фінансування Розвитку США (DFC) Андрій Бродський - Генеральний директор та співвласник ТОВ ВКФ "Велта"

- Генеральний директор та співвласник ТОВ ВКФ "Велта" Сергій Пилипенко - Генеральний директор та власник ПБГ "Ковальська"

- Генеральний директор та власник ПБГ "Ковальська" Емре Караахметоглу - Генеральний координатор ONUR GROUP в Україні

- Генеральний координатор ONUR GROUP в Україні Сергій Войцеховський - Член ради директорів BGV Group Management

- Член ради директорів BGV Group Management Олександр Сьомак - СЕО ТОВ "Головинський карʼєр"

- СЕО ТОВ "Головинський карʼєр" Олександр Водовіз - Голова офісу CEO Групи Метінвест

- Голова офісу CEO Групи Метінвест Денис Альошин - Директор зі стратегічного розвитку ТОВ УкрЛітійВидобування

- Директор зі стратегічного розвитку ТОВ УкрЛітійВидобування Рішад Алієв - Перший заступник генерального директора UMCC Titanium / Керівник напрямку взаємодії з інвесторами NEQSOL Holdings

- Перший заступник генерального директора UMCC Titanium / Керівник напрямку взаємодії з інвесторами NEQSOL Holdings Юрій Химич - Генеральний директор Біланівського ГЗК групи Ferrexpo

- Генеральний директор Біланівського ГЗК групи Ferrexpo Павло Комарицький - Генеральний директор Black Iron в Україні

- Генеральний директор Black Iron в Україні Сергій Устенко - Генеральний директор та власник "Карпатська Джерельна"

- Генеральний директор та власник "Карпатська Джерельна" + 20 спікерів (Спікери оновлюються)

Реєструйтеся та долучайтеся, аби мати можливість поспілкуватися з лідерами галузі особисто, отримати відповіді на питання, знайти нові знайомства, які можуть перерости у вигідні контракти.

Також будуть заплановані ексклюзивні екскурсії на добувні підприємства (за умови попередньої домовленості).

Як зареєструватися

Форум проходитиме виключно в офлайн-форматі, з дотриманням міжнародних стандартів безпеки публічних заходів.

Місце проведення буде повідомлено персонально зареєстрованим учасникам за 48 годин до події.

Попередня реєстрація обов’язкова, кількість місць обмежена. Усі запити щодо участі, квитків, акредитації ЗМІ та партнерства - шляхом заповнення попередньої заявки за посиланням.

Вартість участі для одного представника:

- до 23 серпня - 15 000 грн (early bird);

- після 23 серпня - 20 000 грн.

Потенційні стратегічні партнери та учасники, які планують презентувати власні ініціативи на форумі United by Mining, можуть звернутися до організаторів.

Контакти з питань участі, партнерства або виступу: tickets@neiau.com

Контактна особа: Тритиніченко Олена, ‪+38 (067) 219 35 90‬.