Украинские недра и глобальные инвестиции: в сентябре в Киеве пройдет форум United by Mining

В Киеве 24 сентября пройдет первый международный форум United by Mining. Событие соберет представителей власти, бизнеса, инвесторов и международные организации для обсуждения ресурсной экономики Украины, запуска новых проектов и инвестиций в добывающую, энергетическую, строительную и металлургическую отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов форума.

United by Mining: форум об будущем украинских недр

Форум United by Mining организует Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины при поддержке Посольства США.

На фоне подписанных соглашений между Украиной, США и ЕС в сфере стратегического сырья и совместной разработки месторождений, событие станет платформой для новых проектов, инвестиций и партнерств в сфере сырья, энергетики, строительства и металлургии.

United by Mining - это больше, чем отраслевой форум. Это площадка для формирования новой модели ресурсного сотрудничества, где Украина - не только сырьевое государство, а партнер, имеющий потенциал формировать правила игры на мировом рынке.

Миссия форума - создать современную модель партнерства между Украиной и миром в сфере природных ресурсов, основанную на доверии, постоянстве и общей ответственности за будущее.

Ключевая цель United by Mining - создать открытую площадку для диалога между властью, бизнесом, инвесторами и международными партнерами с целью:

переосмысления подходов к развитию ресурсного потенциала Украины;

модернизации добывающей промышленности с фокусом на инновации и постоянство;

привлечения стратегических инвесторов и долгосрочного капитала;

усовершенствования регуляторной среды для индустриального прорыва.

Форум станет точкой входа для глобального капитала в критически важные сектора: литий, титан, золото, кобальт, графит, вольфрам, марганец, редкоземельные минералы, сталь, цемент, газ, нефть и прочее.

Программа форума

Программа United by Mining охватывает четыре основные темы:

стратегический потенциал Украины: запуск Фонда восстановления и роль мировой цепи снабжения.

стало восстановление Украины в контексте евроинтеграции.

международное партнерство: механизмы и успешные кейсы Украины в секторе критических минералов.

синергия добывающей и перерабатывающей промышленности по обеспечению обороноспособности Украины.

Фото: Форум United by Mining (пресc-cлужба)

Участники

На форум приглашены представители политического руководства Украины и стран-партнеров, руководители ведущих украинских и международных компаний:

Олег Бондаренко - Председатель комитета Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования

- Председатель комитета Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Гоцинец - Председатель Государственной службы геологии и недр Украины

- Председатель Государственной службы геологии и недр Украины Егор Перелыгин – профильный заместитель министра

– профильный заместитель министра Энтони Поллак - Советник по инвестициям Корпорации Финансирование Развития США (DFC)

- Советник по инвестициям Корпорации Финансирование Развития США (DFC) Андрей Бродский - Генеральный директор и совладелец ООО ВКФ "Велта"

- Генеральный директор и совладелец ООО ВКФ "Велта" Сергей Пилипенко - Генеральный директор и владелец ПБГ "Ковальска"

- Генеральный директор и владелец ПБГ "Ковальска" Эмре Караахметоглу - генеральный координатор ONUR GROUP в Украине.

- генеральный координатор ONUR GROUP в Украине. Сергей Войцеховский - член совета директоров BGV Group Management

- член совета директоров BGV Group Management Александр Семак - СЕО ООО "Головинский карьер"

- СЕО ООО "Головинский карьер" Александр Водовиз - Глава офиса CEO Группы Метинвест

- Глава офиса CEO Группы Метинвест Денис Алешин - Директор по стратегическому развитию ООО УкрЛитийДобыча

- Директор по стратегическому развитию ООО УкрЛитийДобыча Ришад Алиев – Первый заместитель генерального директора UMCC Titanium / Руководитель направления взаимодействия с инвесторами NEQSOL Holdings

– Первый заместитель генерального директора UMCC Titanium / Руководитель направления взаимодействия с инвесторами NEQSOL Holdings Юрий Химич - Генеральный директор Билановского ГОКа группы Ferrexpo

- Генеральный директор Билановского ГОКа группы Ferrexpo Павел Комарицкий - генеральный директор Black Iron в Украине.

- генеральный директор Black Iron в Украине. Сергей Устенко - Генеральный директор и владелец "Карпатська джерельна"

- Генеральный директор и владелец "Карпатська джерельна" + 20 спикеров (Спикеры обновляются)

Регистрируйтесь и присоединяйтесь, чтобы иметь возможность пообщаться с лидерами отрасли лично, получить ответы на вопросы, найти новые знакомства, которые могут перерасти в выгодные контракты.

Также будут запланированы эксклюзивные экскурсии на добывающие предприятия (при предварительной договоренности).

Как зарегистрироваться

Форум будет проходить исключительно в оффлайн-формате, с соблюдением международных стандартов безопасности публичных мероприятий.

Место проведения будет сообщено персонально зарегистрированным участникам за 48 часов до события.

Предварительная регистрация обязательна, количество мест ограничено. Все запросы по участию, билетам, аккредитации СМИ и партнерства - путем заполнения предварительной заявки по ссылке.

Стоимость участия для одного представителя:

- до 23 августа - 15 000 грн (early bird);

- после 23 августа - 20 000 грн.

Потенциальные стратегические партнеры и участники, которые планируют презентовать собственные инициативы на форуме United by Mining, могут обратиться к организаторам.

Контакты по вопросам участия, партнерства или выступления: tickets@neiau.com

Контактное лицо: Тритиниченко Елена, +38 (067) 219 35 90.