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Українські морські порти наростили експорт майже до довоєнного рівня

Понеділок 05 лютого 2024 13:26
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Українські морські порти наростили експорт майже до довоєнного рівня Фото: українські морські порти наростили експорт майже до довоєнного рівня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

За півроку роботи Чорноморського коридору, організованого Україною, з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу. З них 14,3 млн тонн - продукція українських аграріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій.

Наразі порти очікують на підхід ще 104 суден, які мають вивезти ще понад 3 млн тонн вантажів.

Зазначається, що порти Великої Одеси нарощують перевалку вантажів: в січні було експортовано 6,3 млн тонн, що майже дорівнює довоєнному рівню.

Нагадаємо, станом на січень 2024 року через український коридор, від початку його функціонування у серпні 2023 року, було експортовано 18 млн тонн вантажів до 32 країн світу. З них 12,7 млн тонн - агропродукція.

Перша віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко заявляла, що у 2024 році очікується запуск морського страхування з боку держави, завдяки якому ставки значно знизяться.

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