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Українські морпіхи змусили росіян втекти з позицій (відео)

Фото: морпіхи ЗСУ змусили росіян втекти з позицій (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники виявили та знищили прихований склад боєприпасів ворога, а окупанти після вибуху втекли зі своїх позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Олександра Сирського в Telegram.

Генерал-полковник відзначив чудову роботу бійців 35 окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського. Морпіхи за допомогою дронів виявили та знищили склад снарядів російських окупантів.

При цьому на кадрах помітно, що загарбники вирішили покинути свої позиції. Росіяни накивали п'ятами після вибуху.

"Сили оборони продовжують системно знищувати росіян", - додав Сирський.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що українські військові продовжують просуватися на Бахмутському напрямку. За словами речника Східного напрямку Сергія Череватого, ЗСУ за останню добу просунулися на 1400 метрів на різних ділянках.

При цьому британська розвідка наголошує, що українським бійцям вдалося прорвати першу лінію оборони Росії у деяких районах, а аналітики ISW кажуть, що ЗСУ ведуть наступальні дії на чотирьох напрямках.

При цьому офіційно військове та політичне командування заявляє, що контрнаступ України ще не почався.

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