Украинские морпехи заставили россиян сбежать с позиций (видео)

Генерал-полковник отметил отличную работу бойцов 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского. Морпехи с помощью дронов обнаружили и уничтожили склад снарядов российских оккупантов.

При этом на кадрах заметно, что захватчики решили бросить свои позиции. Россияне сбежали после взрыва.

"Силы обороны продолжают системно уничтожать россиян", - добавил Сырский.

Ситуация на фронте

Напомним, что украинские военные продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. По словам спикера Восточного направления Сергея Череватого, ВСУ за последние сутки продвинулись на 1400 метров на разных участках.

При этом британская разведка отмечает, что украинским бойцам удалось прорвать первую линию обороны России в некоторых районах, а аналитики ISW говорят, что ВСУ ведут наступательные действия по четырем направлениям.

При этом официально военное и политическое командование заявляет, что контрнаступление Украины еще не началось.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.