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Українські морпіхи взяли в полон окупанта під Вовчанськом (відео)

Ілюстративне фото: під Вовчанськом російський окупант потрапив у полон (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські морські піхотинці взяли в полон російського солдата під час боїв під Вовчанськом Харківської області. З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Як зазначили в ОСУВ, у полон росіянина взяли бійці окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Українські військові зазначають, що вони рекомендують усім окупантам здаватись в полон. Інакше боєприпасів вистачить на всіх ворожих солдатів.

Бої у Харківській області

Нагадаємо, росіяни вже більше місяця не залишають своїх спроб просування на півночі Харківської області. Зокрема, частина ворожих солдатів зосереджена в районі Вовчанська.

Як зазначали ще тиждень тому представники ЗСУ, українські захисники утримують під своїм контролем більшу частину міста.

При цьому нещодавно українські воїни знищили під Вовчанськом "Урал" та полкову землерийну машину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

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ВовчанськХарківВійна в Україні