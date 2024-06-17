Українські морпіхи взяли в полон окупанта під Вовчанськом (відео)

Бої у Харківській області

Нагадаємо, росіяни вже більше місяця не залишають своїх спроб просування на півночі Харківської області. Зокрема, частина ворожих солдатів зосереджена в районі Вовчанська.

Як зазначали ще тиждень тому представники ЗСУ, українські захисники утримують під своїм контролем більшу частину міста.

При цьому нещодавно українські воїни знищили під Вовчанськом "Урал" та полкову землерийну машину.

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