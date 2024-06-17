Украинские морпехи взяли в плен оккупанта под Волчанском (видео)

Бои в Харьковской области

Напомним, россияне уже больше месяца не оставляют своих попыток продвижения на севере Харьковской области. В частности, часть вражеских солдат сосредоточена в районе Волчанска.

Как отмечали еще неделю назад представители ВСУ, украинские защитники удерживают под своим контролем большую часть города.

При этом недавно украинские воины уничтожили под Волчанском "Урал" и полковую землеройную машину.

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