ua en ru
Сб, 15 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники знищили важливу техніку РФ біля Вовчанська (відео)

Вовчанськ, Субота 15 червня 2024 09:59
UA EN RU
Прикордонники знищили важливу техніку РФ біля Вовчанська (відео) Фото: прикордонники знищили важливу техніку РФ у Вовчанська Харківської області (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталія Гурковська

Поблизу Вовчанська Харківської області прикордонний спецназ завдав вогневого ураження по ворожій техніці окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Ударними дронами по російському "Уралу" та полковій землерийній машині (ПЗМ) відпрацювали бійці "Шквалу". У що перетворився транспорт, очевидно", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, наразі уточнюються втрати живої сили, що перебувала у ПЗМ.

Для довідки

Як раніше зазначали в Держприкордонслужбі, "ШКВАЛ" - це своєрідний прикордонний спецназ, який призначений для виконання спеціальних завдань. Головним його завданням - є охорона державного кордону України.

Підрозділ був створений з початком бойових дій на сході країни та готовий до виконання завдань як з охорони державного кордону, так і в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Втрати РФ в Україні

За добу ЗСУ ліквідували ще 1090 російських окупантів, таким чином загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгення зросли до близько 525 150 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 20 танків, 29 ББМ та 37 артсистем противника.

Додамо, що за місяць, з 10 травня, з початку нового наступу на Харківському напрямку, росіяни втратили 4 тисячі військових. А також - десятки танків, ББМ та складів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
Саміт миру по Україні стартує сьогодні. Що відомо про конференцію у Швейцарії
Саміт миру по Україні стартує сьогодні. Що відомо про конференцію у Швейцарії
DAILY
Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку