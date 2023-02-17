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Українські морпіхи влаштували росіянам нічне "сафарі" (відео)

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П'ятниця 17 лютого 2023 11:26
Українські морпіхи влаштували росіянам нічне "сафарі" (відео) Фото: українські морпіхи влаштували росіянам нічне "сафарі" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські морські піхотинці влаштували нічне "сафарі" на російських окупантів, знищуючі ворожі позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

"Нічне "сафарі" на окупантів від 503 окремого батальйона морської піхоти та 36 окремої бригади морської піхоти ім контр-адмірала Михайла Білинського", - сказано у повідомленні.

На відео видно, як наші снаряди падають на позиції російських загарбників.

Нагадаємо, нещодавно під час боїв під Бахмутом прикордонники захопили опорний пункт окупантів та взяли у полон "вагнерівця".

До того ж, українські військові знищили рідкісну ворожу бронемашину "Штурм-С" під Бахмутом.

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