Українські морпіхи влаштували росіянам нічне "сафарі" (відео)
Фото: українські морпіхи влаштували росіянам нічне "сафарі" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Українські морські піхотинці влаштували нічне "сафарі" на російських окупантів, знищуючі ворожі позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.
"Нічне "сафарі" на окупантів від 503 окремого батальйона морської піхоти та 36 окремої бригади морської піхоти ім контр-адмірала Михайла Білинського", - сказано у повідомленні.
На відео видно, як наші снаряди падають на позиції російських загарбників.
Нагадаємо, нещодавно під час боїв під Бахмутом прикордонники захопили опорний пункт окупантів та взяли у полон "вагнерівця".
До того ж, українські військові знищили рідкісну ворожу бронемашину "Штурм-С" під Бахмутом.
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