Українські морпіхи влаштували росіянам нічне "сафарі" (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони .

"Нічне "сафарі" на окупантів від 503 окремого батальйона морської піхоти та 36 окремої бригади морської піхоти ім контр-адмірала Михайла Білинського", - сказано у повідомленні.

На відео видно, як наші снаряди падають на позиції російських загарбників.

Нагадаємо, нещодавно під час боїв під Бахмутом прикордонники захопили опорний пункт окупантів та взяли у полон "вагнерівця".

До того ж, українські військові знищили рідкісну ворожу бронемашину "Штурм-С" під Бахмутом.

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