Металобрухту побільшало: українські воїни знищили рідкісну російську бронемашину

Під Бахмутом воїни 3-ї окремої штурмової бригади знищили рідкісну російську бронемашину "Штурм-С".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штурмову бригаду в Телеграмі.

"Працюють артилеристи 3 ОШБр, підрозділ "Команда Постріл". Трьома влучаннями з МСТА-С знищено бойову броньовану машину "Штурм-С" та склад з БК противника у передмісті Бахмута", - повідомляє бригада. "Штурм-С" - радянський самохідний протитанковий ракетний комплекс, призначений для знищення танків, бронетранспортерів і добре захищених точкових цілей. Створювався як єдина система наземного озброєння ("Штурм-С") та повітряного ("Штурм-В") базування і був оснащений першої серійної ПТКР з надзвуковою швидкістю польоту.