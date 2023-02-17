Украинские морпехи устроили россиянам ночное "сафари" (видео)
Фото: украинские морпехи устроили россиянам ночное "сафари" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Украинские морские пехотинцы устроили ночное "сафари" на российских оккупантов, уничтожая вражеские позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
"Ночное "сафари" на окупантов от 503 отдельного батальона морской пехоты и 36 отдельной бригады морской пехоты им контр-адмирала Михаила Билинского", - сказано в сообщении.
На видео видно, как наши снаряды падают на позиции российских захватчиков.
Напомним, недавно во время боев под Бахмутом пограничники захватили опорный пункт оккупантов и взяли в плен "вагнеровца".
К тому же, украинские военные уничтожили редкую вражескую бронемашину "Штурм-С" под Бахмутом.
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