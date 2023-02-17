Украинские морпехи устроили россиянам ночное "сафари" (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны .

"Ночное "сафари" на окупантов от 503 отдельного батальона морской пехоты и 36 отдельной бригады морской пехоты им контр-адмирала Михаила Билинского", - сказано в сообщении.

На видео видно, как наши снаряды падают на позиции российских захватчиков.

Напомним, недавно во время боев под Бахмутом пограничники захватили опорный пункт оккупантов и взяли в плен "вагнеровца".

К тому же, украинские военные уничтожили редкую вражескую бронемашину "Штурм-С" под Бахмутом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegra .