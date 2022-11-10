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Українські морпіхи тренуються знищувати ворога на БТР Kirpi: ЗСУ показали фото

Ілюстративне фото: українські морпіхи тренуються знищувати ворога на БТР Kirpi (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Українські морпіхи на півдні нашої країни тренуються ефективно використовувати турецькі бронетранспортери Kirpi. У мережі з'явилися фотографії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні сили України у Facebook.

За словами морпіха Антона, який також проходить тренування, його підрозділ відточує роботу кулеметника та водія у парі. Військові тренують стрілянину з кулемета Browning по мішенях, встановлених на відстані 600-800 метрів. Морпіх розповів, що такі заняття дозволяють оновити вміння та навички наших солдатів.

Тренування українських морпіхів (armyinform.com.ua)

"Сьогодні ми тренуємося, а завтра виконуємо бойові завдання. Розслаблятися ніколи. Тому потрібно вчитися та відпрацьовувати такі вправи. Тут тренуємось, згадуємо, покращуємо, з огляду на вже наш бойовий досвід", - розповів Антон.

Також він зазначив, що бронетранспортер турецького виробництва дуже добре справляється з усіма завданнями та його броня дозволяє зберегти життя екіпажу.

"За допомогою цих машин вели наступальні дії, вони зарекомендували себе відмінно, витримали обстріл з танка та засобів ПТРК, зберегли життя та здоров'я особового складу - а це найголовніше", - додав військовий.

Нагадаємо, 9 серпня стало відомо, що Збройні сили України здобули партію нових турецьких бронетранспортерів ВМС Kirpi.

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Збройні сили УкраїниБТРВійна Росії проти України