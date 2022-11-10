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Украинские морпехи тренируются уничтожать врага на БТР Kirpi: ВСУ показали фото

Иллюстративное фото: украинские морпехи тренируются уничтожать врага на БТР Kirpi (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Украинские морпехи на юге нашей страны тренируются эффективно использовать турецкие бронетранспортерах Kirpi. В сети появились фото.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Украины в Facebook.

По словам морпеха Антона, который также проходит тренировки, его подразделение оттачивает работу пулеметчика и водителя в паре. Военные тренируют стрельбу из пулемета Browning по мишеням, которые установлены на расстоянии 600-800 метров. Морпех рассказал, что такие занятия позволяют обновить умения и навыки наших солдат.

Тренировки украинских морпехов (armyinform.com.ua)

"Сегодня мы тренируемся, а завтра выполняем боевые задания. Расслабляться некогда. Потому нужно учиться и отрабатывать такие упражнения. Здесь тренируемся, вспоминаем, улучшаем, учитывая уже наш боевой опыт", - рассказал Антон.

Также он отметил, что бронетранспортер турецкого производство очень хорошо справляется со всеми задачами и его броня позволяет сохранить жизни экипажа.

"С помощью этих машин вели наступательные действия, они зарекомендовали себя отлично, выдержали обстрел из танка и средств ПТРК, сохранили жизнь и здоровье личного состава - а это самое главное", - добавил военный.

Напомним, 9 августа стало известно, что Вооруженные силы Украины получили партию новых турецких бронетранспортеров ВМС Kirpi.

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