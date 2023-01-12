UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські морпіхи показали, як б'ють окупантів під Мар'їнкою (відео)

Фото: Українські морпіхи показали, як б'ють окупантів під Мар'їнкою (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Артур Родивилов

Українські морські піхотинці знищили окупантів під Мар'їнкою на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ВМС України.

У підписі до опублікованого відео йдеться, що двоє окупантів намагалися втекти від українських снарядів у будівлі.

"Біля Мар'їнки Донецької області двоє росіян намагалися сховатися від українських снарядів в одній із будівель. Але далеко від морських піхотинців не втечеш", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за даними на ранок четверга, 12 січня, ЗСУ ліквідували за добу 430 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 113 390 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мар'їнка