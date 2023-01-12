Украинские морпехи показали, как бьют оккупантов под Марьинкой (видео)

В подписи к опубликованному видео говорится, что двое оккупантов пытались скрыться от украинских снарядов в здании.

"Возле Марьинки Донецкой области двое россиян пытались укрыться от украинских снарядов в одном из зданий. Но далеко от морских пехотинцев не уйдешь", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным на утро четверга, 12 января, ВСУ ликвидировали за сутки 430 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 113 390 военных.

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