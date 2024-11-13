Українські морпіхи показали бій з окупантами у Курській області (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ .

"До вашої уваги фрагмент недавнього оборонного бою миколаївських морпіхів у Курській області", - зазначають військові.

Ситуація у Курській області

Українські військові вже котрий місяць ведуть наступ у Курській області. Буквально нещодавно повідомлялося, що Росія перекинула на цей напрямок війська КНДР.

Буквально 7 листопада повідомлялося, що російські морпіхи разом із військовими КНДР пішли у наступ у Курській області. Але зазнали втрат.

Додамо, що українські військові постійно знищують окупантів у Курській області. Наприклад, військові Сил спецоперацій (ССО) провели операцію в тилу РФ у Курській області. Було знищено 14 окупантів.

Зазначимо, що наприкінці жовтня у Генштабі ЗСУ розповідали, що з початку Курської операції РФ втратила 17 819 військових, як пораненими, так і ліквідованими. Ще 700 росіян було взято в полон.

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