Бійці ССО знищили окупантів в тилу РФ у Курській області (відео)
Військові Сил спецоперацій (ССО) провели операцію в тилу РФ в Курській області. Були знищені 14 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.
"У результаті успішних дій в тилу ворога, воїни ССО знищили 14 окупантів та трьох захопили в полон", - йдеться у повідомленні.
Бої у Курській області
Українські військові вже кілька місяців ведуть наступ у Курській області.
При цьому, як раніше писало РБК-Україна, російські окупанти не знають планів військового командування Сил оборони України щодо Курської області. Це для них найбільша небезпека.
Додамо, що за даними на кінець жовтня в Курській області РФ втратила 17 819 військових, у тому числі пораненими та вбитими. Крім того, 700 росіян було взято в полон.
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