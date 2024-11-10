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Бійці ССО знищили окупантів в тилу РФ у Курській області (відео)

Курська область, Неділя 10 листопада 2024 14:05
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Бійці ССО знищили окупантів в тилу РФ у Курській області (відео) Фото: бійці ССО знищили окупантів у тилу РФ у Курській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Військові Сил спецоперацій (ССО) провели операцію в тилу РФ в Курській області. Були знищені 14 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

"У результаті успішних дій в тилу ворога, воїни ССО знищили 14 окупантів та трьох захопили в полон", - йдеться у повідомленні.

Бої у Курській області

Українські військові вже кілька місяців ведуть наступ у Курській області.

При цьому, як раніше писало РБК-Україна, російські окупанти не знають планів військового командування Сил оборони України щодо Курської області. Це для них найбільша небезпека.

Додамо, що за даними на кінець жовтня в Курській області РФ втратила 17 819 військових, у тому числі пораненими та вбитими. Крім того, 700 росіян було взято в полон.

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