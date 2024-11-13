Украинские морпехи показали бой с оккупантами в Курской области (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ .

Ситуация в Курской области

Украинские военные уже который месяц ведут наступление в Курской области. Буквально недавно сообщалось, что Россия перебросила на это направление войска КНДР.

Буквально 7 ноября сообщалось, что российские морпехи вместе с военными КНДР пошли в наступление в Курской области. Но понесли потери.

Добавим, что украинские военные постоянно уничтожают оккупантов в Курской области. Например, военные Сил спецопераций (ССО) провели операцию в тылу РФ в Курской области. Были уничтожены 14 оккупантов.

Отметим, что в конце октября в Генштабе ВСУ рассказывали, что с начала Курской операции РФ потеряла 17 819 военных, как ранеными, так и ликвидироваными. Еще 700 россиян были взяты в плен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.