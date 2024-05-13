Українські металурги від початку року принесли держбюджету 1 млрд доларів

Металургійні підприємства України у січні-квітні поточного року збільшили надходження від експорту чорних металів на 16,56% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 959 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної митної служби.

Так, на чорні метали за цей період припало 7,14% загального обсягу надходжень від експорту товарів. У квітні надходження від експорту чорних металів становили 207 доларів.

Водночас експорт металовиробів за той самий період знизився на 8,1% – до 306 млн доларів. У квітні їх експортовано на 77 млн доларів. В той час як імпорт металовиробів за цей період зріс на 47,2%, до 326 млн доларів.

Як відомо, українська металургія зазнала величезних втрат під час вторгнення Росії. До 2014 року в країні налічувалося дванадцять підприємств, що виплавляли сталь. Зараз їх залишилося тільки шість, і лише п’ять продовжують працювати.