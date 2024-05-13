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Украинские металлурги с начала года принесли госбюджету 1 млрд долларов

Понедельник 13 мая 2024 18:13
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Украинские металлурги с начала года принесли госбюджету 1 млрд долларов Фото: украинские металлурги с начала года принесли госбюджету 1 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Металлургические предприятия Украины в январе-апреле текущего года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 16,56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 959 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Так, на черные металлы за этот период пришлось 7,14% от общего объема поступлений от экспорта товаров. В апреле поступления от экспорта черных металлов составили 207 долларов.

В то же время экспорт метизов за тот же период снизился на 8,1% - до 306 млн долларов. В апреле они экспортированы на 77 млн долларов. В то время как импорт метизов за этот период вырос на 47,2%, до 326 млн долларов.

Как известно, украинская металлургия понесла огромные потери во время вторжения России. К 2014 году в стране насчитывалось двенадцать предприятий, выплавлявших сталь. Сейчас их осталось только шесть, и только пять продолжают работать.

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