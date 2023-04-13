Українські медики знизили рівень летальності серед поранених військових, - Маляр

Українські хірурги проводять унікальні операції, рятуючи життя захисників. Завдяки професійності медиків та спланованої евакуації вдалося знизили рівень летальності серед поранених військових.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.
"Унікальні операції, які проводять наші військові хірурги. Деякі з них навіть не мають аналогів у світі, і ми намагаємось про це повідомити", - сказала вона.
Маляр зазначила, що українські військові хірурги відновлюють втрачені кінцівки, роблять операції, навіть коли уражене серце. За її словами, медики часто повертають до життя навіть у тих випадках, коли, здавалось, це вже не можна зробити.
"Рівень летальності значно нижчий сьогодні за показниками у нашій війні, ніж під час, скажімо, бойових дій в Іраку чи Афганістані. Це теж досягнення наших військових медиків. За рахунок наближення кваліфікованої медичної допомоги до поля бою та спланованої евакуації вдалося сьогодні суттєво знизити рівень летальності наших поранених", - заявила Маляр.
Як повідомлялося, українські медики дістали з тіла пораненого військового бойову частину гранати ВОГ.
Також ми повідомляли, що українські лікарі пройдуть навчання у Польщі для лікування людей з сильними опіками.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.