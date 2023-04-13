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Украинские медики снизили уровень летальности среди раненых военных, - Маляр

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Украинские хирурги проводят уникальные операции, спасая жизнь защитников. Благодаря профессиональности медиков и спланированной эвакуации удалось снизить уровень летальности среди раненых военных.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

"Уникальные операции, которые проводят наши военные хирурги. Некоторые из них даже не имеют аналогов в мире, и мы пытаемся об этом сообщить", - сказала она.

Маляр отметила, что украинские военные хирурги восстанавливают утраченные конечности, делают операции, даже когда поражено сердце. По ее словам, медики часто возвращают к жизни даже в тех случаях, когда это уже нельзя сделать.

"Уровень летальности значительно ниже сегодня по показателям в нашей войне, чем во время, скажем, боевых действий в Ираке или Афганистане. Это тоже достижение наших военных медиков. За счет приближения квалифицированной медицинской помощи к полю боя и спланированной эвакуации удалось сегодня существенно снизить уровень летальности наших раненых", - заявила Маляр.

Как сообщалось, украинские медики извлекли из тела раненого военного боевую часть гранаты ВОГ.

Также мы сообщали, что украинские врачи пройдут обучение в Польше для лечения людей с сильными ожогами.

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