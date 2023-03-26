Українські льотчики показали відео обстрілів позицій окупантів на сході
Українські літаки та гелікоптери продовжують працювати на сході країни, допомагаючи військовим захищати свої позиції. Міністерство оборони України показало відео боїв авіації з росіянами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал відомства.
Як сказано в повідомленні, льотчики 11 бригади армійської авіації невпинно боронять наші землі.
Так, на сході України вони знищили позиції окупантів та запобігли подальшому захопленню українських земель.
На опублікованому відео видно, як льотчики обстрілюють ворожу техніку росіян а також їх позиції.
Нагадаємо, 23 березня стало відомо, що Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29.
Також відомо, що Польща заявила, що також передасть Україні винищувачі МіГ-29.
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