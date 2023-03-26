Українські льотчики показали відео обстрілів позицій окупантів на сході

Українські літаки та гелікоптери продовжують працювати на сході країни, допомагаючи військовим захищати свої позиції. Міністерство оборони України показало відео боїв авіації з росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал відомства.

На опублікованому відео видно, як льотчики обстрілюють ворожу техніку росіян а також їх позиції.

Так, на сході України вони знищили позиції окупантів та запобігли подальшому захопленню українських земель.

Як сказано в повідомленні, льотчики 11 бригади армійської авіації невпинно боронять наші землі.

Нагадаємо, 23 березня стало відомо, що Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29.

Також відомо, що Польща заявила, що також передасть Україні винищувачі МіГ-29.

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