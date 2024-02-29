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Українську авіацію модернізували для французьких авіабомб, - міністр Лекорню

Архівне фото: Українські літаки МіГ-29 і Су-24М модернізували для французьких авіабомб (armyinform)
Автор: Дмитро Браславський

Франція вклала гроші і модернізувала українські літаки МіГ-29 і Су-24М, щоб вони могли використовувати авіабомби, які Париж постачатиме Києву.

Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zone Militaire.

"Ми вважали за краще інвестувати гроші та інженерні ресурси в адаптацію бомб AASM на радянські літаки Су-24 і МіГ-29, які вже є в Україні, замість того, щоб зосереджуватися виключно на Mirage", - пояснив Лекорню.

При цьому міністр сказав, що президент Емманюель Макрон завжди говорив, що табу на постачання літаків Mirage Україні немає.

"Щоразу я намагаюся внести пропозиції, які, висловлюючись поганою французькою мовою, "змінюють правила гри" у військовій сфері. П'ятдесят бомб A2SM, що поставляються щомісяця і тепер сумісні з літаками радянського класу, цього разу "змінюють правила гри", - сказав він. 

Що відомо про ці авіабомби

Франція має два види авіабомб Hammer 250 і Hammer 1000. В основі першої лежить бомба Mk 82, а другої - BLU109 або Mk 84. 

В обох варіантах бомби оснащуються хвостовою і носовою частинами з електронікою, яка підвищує дальність і точність завдяки системам наведення INS, GPS, GPS Laser або GPS IR.

Допомога Україні від Франції

На початку лютого прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь сказав, що країна має намір не тільки збільшити фінансування допомоги Україні, а й розширити коло озброєння, яке надається.

Також президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає від Франції новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть артилерійські установки Caesar.

Тепер же уряд Франції шукає кошти для фінансування пакета військової допомоги Україні в розмірі 3 млрд євро після масштабного скорочення витрат країни.

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