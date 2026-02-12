Українські компанії отримали перші дозволи на експорт зброї

Умєров зазначив, що контрольований експорт зброї відкриває шлях до нових альянсів і розширення міжнародного співробітництва.

За його словами, міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю відновила роботу і вперше за 8 місяців провела засідання.

"За його підсумками українські підприємства отримали перші дозволи на експорт контрольованих товарів. Усі рішення під державним контролем і з безумовним пріоритетом потреб Сил оборони", - зазначив секретар РНБО.

Він звернув увагу, що станом на сьогодні виробничі можливості українського оборонно-промислового комплексу перевищують 55 млрд доларів. Зокрема, можливості України у сфері дронів, РЕБ і розвідки вже більші, ніж обсяги внутрішніх закупівель.

Умєров додав, що експорт зброї дасть змогу:

залучити інвестиції;

масштабувати виробництво;

запускати нові технології для української армії.

"Український ОПК довів свою ефективність у війні. Тепер наше завдання перетворити цей досвід на довгострокову індустріальну силу і частину спільної безпеки з партнерами", - сказав він.