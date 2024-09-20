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Українські команди повернулися на переможний шлях на Шаховій олімпіаді-2024

Фото: Василь Іванчук переміг чорними фігурами (flickr.com/photos/fide)
Автор: Антон Федорців

Вітчизняні гросмейстери здобули дві перемоги в черговий ігровий день на Всесвітній шаховій олімпіаді. Чоловіча збірна України впевнено переграла аргентинців, а жіноча національно команда здолала угорок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

У рамках 8-го туру збірна України здобула дві перемоги. Проте, звитяга шахістів над збірною Аргентини була переконливішою.

Василь Іванчук і Володимир Оніщук здобули перемоги над своїми опонентами. Натомість Руслан Пономарьов і Антон Коробов звели поєдинки внічию. Загальний успіх дозволив чоловічій збірній України піднятися на 10-те місце в турнірній таблиці Шахової олімпіади.

Українські гросмейстери набрали 12 пунктів. Одноосібний лідер турніру – збірна Індії (16 пунктів). У наступному турі Іванчук і компанія 20 вересня протистоятимуть Грузії.

Тим часом жіноча збірна України ледь уникла нічиєї з Угорщиною. Єдину перемогу команди оформила Анна Ушеніна. Натомість Юлія Осьмак, Євгенія Долуханова і Наталія Букса свої партії завершили нічиїми, тож підсумковий рахунок лише 2,5:1,5 на користь українок.

Жіноча збірна України опинилася на 6-й позиції у загальному заліку команд. Вітчизняні шахістки набрали 13 очок і лише на пункт відстають від тріо лідерів – Індії, Польщі та Казахстану. У рамках 9-го туру суперником української команди буде збірна Вірменії (13 балів).

Хто такий Василь Іванчук

Уродженець Копичинців на Тернопільщині, шахи опанував під опікою батька-юриста. Вихованець шахово-шашкового клубу "Авангард". Закінчив Львівський інститут фізкультури.

Статус гросмейстера отримав у 1988 році. Двічі тріумфував на Шахових олімпіадах у складі збірної СРСР (1988, 1990). У лавах збірної України перемагав на командному чемпіонаті світу (2001) та Шаховій олімпіаді (2004). Тричі тріумфував на престижному турнірі в Лінаресі. У 2002 році програв співвітчизнику Руслану Пономарьову матч за звання чемпіона світу. Виграв ЧС-2016 зі швидких шахів.

Піковий рейтинг – 2-й (липень 1991-го). Спортивне прізвисько – Великий Чакі. Мешкає у Львові, повний кавалер ордена "За заслуги".

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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